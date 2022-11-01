Чистая прибыль ГК «Таттелеком» по РСБУ составила 1,44 млрд рублей за три квартала 2022 года

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

Один из крупнейший мобильных операторов Татарстана, ГК «Таттелеком», отчитался о прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2022 года. Чистая прибыль группы компаний выроста на 3,3% — с 1,393 до 1,44 млрд рублей, сообщает пресс-служба организации.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за три квартала этого года немного уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 1,242 до 1,236 млрд рублей. Аналогичный показатель оператора мобильной связи «Летай» (ООО «ТМТ»), наоборот, вырос на 30%: со 170 до 221 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также за 9 месяцев 2022 года выросла выручка группы компаний: если за аналогичный период прошлого года она составила 7 млрд, то в 2022-м — 7,4 млрд. Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 7,7% — с 5,9 млрд до 6,3 млрд рублей. Этот же показатель в ООО «ТМТ» немногим снизился с 1,45 до 1,43 млрд.

— Основное влияние на рост выручки по Группе продолжают оказывать доходы от оказания услуг доступа в интернет (+7,3%), подвижной связи (+1,8%), от продаж телефонов и иного оборудования (+27,1%) и др., — отмечают в группе компаний.

Отличный рост показывают проценты к получению группы компаний: по сравнению с тремя кварталами прошлого года они выросли на 301% — с 66 до 263 млн рублей. В ГК «Таттелеком» отмечают, что организация реализует консервативную стратегию инвестирования свободных средств. Она направлена на сохранение и прирост на среднесрочном горизонте, а выбранные инструменты позволяют сохранить положительную доходность в стрессовых для рынка ситуациях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров