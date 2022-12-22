В челнинском ТЦ «Омега» произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Днем в четверг, 22 декабря, в Набережных Челнах произошел пожар в ТЦ «Омега». Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, горел магазин одежды на втором этаже.

Сообщение о пожаре в торговом центре поступило в 12.41. Там сработали системы автоматической противопожарной защиты.

До прибытия пожарных из ТЦ самостоятельно эвакуировались 500 человек, среди которых было 40 детей. Пожар на площади 10 квадратных метров локализовали спустя девять минут, в 12.50. Потушили пожар в 13.04.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сведений о пострадавших не поступало, заявили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Торгово-развлекательный центр «Омега» открылся в Челнах в мае 2007 года. Находится он в центре города, на пересечении трех центральных проспектов — Мира, Сююмбике и Дружбы народов. На первых двух этажах ТЦ находятся торговые площади, кафе и семейно-развлекательный комплекс, на третьем — книжный магазин, магазин одежды, на четвертом — офисные и служебные помещения.

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Татьяна Демина