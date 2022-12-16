Глава ЦБ России подтвердила намерение продать банк «Открытие» до конца этого года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о ближайшей судьбе банка «Открытие». Заявление прозвучало на заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, сделка по продаже банка «Открытие» находится на завершающем этапе. Ее намерены закрыть уже в декабре.

— Мы изначально, когда вынуждены были взять «Открытие» на санацию и по сути исполнять роль собственника, рассматривали эту ситуацию как временную. И как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже, — сказала она.

Фото: kremlin.ru

На данный момент Банк России — единственный акционер банка «Открытие». В руководстве ЦБ неоднократно заявляли о намерении продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года.

Посмотреть выступление Эльвиры Набиуллиной в прямом эфире можно на нашем Youtube-канале.

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Айрат Назипов