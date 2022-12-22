Кабмин Татарстана утвердил план научно-технической деятельности в области экологического развития

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил план осуществления в республике научно-технической деятельности в области экологического развития России и климатических изменений на 2022—2030 годы. Координирующим органом по реализации мероприятий назначили Министерство экологии и природных ресурсов.

Ведомство с 2022 года по 2030 годы также должно провести инвентаризацию объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Татарстана. Кроме того, Минэкологии необходимо проводить заседания межведомственной рабочей группы по вопросам климатических изменений и планов по декарбонизации.

Министерство промышленности и торговли в рамках плана должно заняться реализацией программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013—2023 годы».

Казанскому федеральному университету (К(П)ФУ) поручено в 2022—2025 годах вести работу над созданием полигона «Карбон-Поволжье», заниматься научно-исследовательской работой в области экологического развития и климатических изменений. Также вуз должен организовать измерение потоков климатически активных газов методами пульсационных измерений и баланса углерода наземными методами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На КНИТУ и КНИТУ-КАИ в рамках реализации плана, как и на КФУ, возложили проведение научно-исследовательской работы в области экологического развития и климатических изменений.

В сентябре сообщалось, что карбоновый полигон для расчета углеродного баланса должен полноценно заработать в Татарстане до конца 2022 года или в начале следующего года. На тот момент КФУ ожидал поставку необходимого оборудования.

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Татьяна Демина