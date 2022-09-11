В Татарстане планируют запустить карбоновый полигон до конца этого года

В Татарстане карбоновый полигон для расчета углеродного баланса должен полноценно заработать до конца 2022 года или в начале следующего года. Об этом заявила директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.



Казанский федеральный университет — оператор полигона. ВУЗ ожидает поставку необходимого оборудования.

— Установка мониторингового оборудования будет, я очень надеюсь, в этом году. Край — начало следующего года. А все наземные испытания, то, что мы можем провести с оборудованием, которое есть в Казанском федеральном университете уже сейчас, а у нас его много и хорошего, все эти испытания уже идут, — рассказала она.

Процесс формирования полигона «Карбон Поволжье» не остановился на фоне санкций и осложнившейся ситуации. Срывов поставок не произошло, лишь увеличились сроки доставки необходимого оборудования, пишет ТАСС.

— Мы уже получили, оплатили и приехала у нас система, которая называется пульсационная система, для мониторинга потоков, эмиссий и стока (газов — прим.ред.) над лесным участком. <…> Идут монтажные работы по метеостанции, которая будет также расположена на лесном участке, — сообщила Селиванова.

Карбоновый полигон в Татарстане планировалось запустить летом этого года.

Создание в Татарстане карбоновых полигонов анонсировал в прошлом году во время визита в Казань в марте текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Их система создается по национальному плану мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина