Тимур Бекмамбетов создал скринлайф-сериал на основе сюжетов Ветхого завета

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В Сети появились первые эпизоды скринлайф-сериала «iBible» от режиссера Тимура Бекмамбетова: в сериале пересказываются истории Ветхого завета с экрана смартфона.



В сериале Бог пользуется смартфоном для создания Вселенной. Зрители видят только экран, на котором с помощью интерфейса самых популярных приложений (Google Maps, Instagram, дейтинг-сервис Tinder) воссоздаются истории Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и других.

Формат серий — от 2 до 4 минут. В качестве музыкального сопровождения в каждой серии используются классические произведения. В сериале можно наблюдать отсылки к живописным работам библейских тем эпохи Ренессанса.

Тимур Бекмамбетов — ключевой популяризатор формата скринлайф. Особенность такого сторителлинга в том, что действие происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона.

Маргарита Головатенко