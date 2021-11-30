Новости общества

10:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Тимур Бекмамбетов создал скринлайф-сериал на основе сюжетов Ветхого завета

09:37, 30.11.2021
Тимур Бекмамбетов создал скринлайф-сериал на основе сюжетов Ветхого завета
Фото: скриншот

В Сети появились первые эпизоды скринлайф-сериала «iBible» от режиссера Тимура Бекмамбетова: в сериале пересказываются истории Ветхого завета с экрана смартфона.

В сериале Бог пользуется смартфоном для создания Вселенной. Зрители видят только экран, на котором с помощью интерфейса самых популярных приложений (Google Maps, Instagram, дейтинг-сервис Tinder) воссоздаются истории Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноева ковчега и других.

Формат серий — от 2 до 4 минут. В качестве музыкального сопровождения в каждой серии используются классические произведения. В сериале можно наблюдать отсылки к живописным работам библейских тем эпохи Ренессанса.

Тимур Бекмамбетов — ключевой популяризатор формата скринлайф. Особенность такого сторителлинга в том, что действие происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также