Cтоимость проезда в общественном транспорте Нижнекамска с 1 января повысится до 30 рублей

Фото: /realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Нижнекамске с 1 января на 2 рубля повысится стоимость проезда в общественном транспорте — до 30 рублей. Об этом на брифинге сообщил замруководителя исполкома города Рафаэль Игтисамов.

Тариф было решено изменить в связи с ростом стоимости электроэнергии, а также эксплуатационных затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы. Сумма оплаты будет единой как для наличной, так и безналичной оплаты.



Фото: е-nkama.ru

Повышение тарифов не коснется льготной категории населения, проезд по-прежнему будет стоить 23 рубля. Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей. По словам Игтисамова, заработная плата водителей подвижного состава и кондукторов также будет проиндексирована.

Напомним, с 15 июня 2022 года в автобусах и трамваях Нижнекамска увеличилась стоимость проезда на 3 рубля — с 25 до 28 рублей. Власти Нижнекамска заявили, что это вынужденная мера. До этого стоимость проезда оставалась неизменной с 2020 года.



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Диана Фатыхова