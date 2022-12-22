В Казани осужденный лейтенант Василов из ОП «Дальний» просит досрочного освобождения

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», бывший замначальника угрозыска отдела полиции «Дальний» Алмаз Василов просит Верховный суд Татарстана освободить его от наказания на 2 года и 10 месяцев раньше срока. Заседание на этой неделе не состоялось, апелляционная инстанция рассмотрит жалобу Василова уже в 2023 году.



Ходатайство об УДО осужденный подавал в Московский райсуд Казани, поскольку в данный момент отбывает наказания в виде исправительных работ в казанском исправцентре №1 УФСИН по РТ на улице Тэцевской. Причем, последние полгода ночует дома — с разрешения руководства центра, где успел заслужить 4 поощрения.

«Реальное время» поговорило с Василовым и выяснило, где и как сидел этот бывший лейтенант полиции, первоначально получивший 15 лет колонии строгого режима за превышение полномочий с издевательством и применением силы к задержанным, а также в причинении тяжкого вреда здоровью с летальными последствиями.