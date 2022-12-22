В Казани осужденный лейтенант Василов из ОП «Дальний» просит досрочного освобождения
Как стало известно «Реальному времени», бывший замначальника угрозыска отдела полиции «Дальний» Алмаз Василов просит Верховный суд Татарстана освободить его от наказания на 2 года и 10 месяцев раньше срока. Заседание на этой неделе не состоялось, апелляционная инстанция рассмотрит жалобу Василова уже в 2023 году.
Ходатайство об УДО осужденный подавал в Московский райсуд Казани, поскольку в данный момент отбывает наказания в виде исправительных работ в казанском исправцентре №1 УФСИН по РТ на улице Тэцевской. Причем, последние полгода ночует дома — с разрешения руководства центра, где успел заслужить 4 поощрения.
«Реальное время» поговорило с Василовым и выяснило, где и как сидел этот бывший лейтенант полиции, первоначально получивший 15 лет колонии строгого режима за превышение полномочий с издевательством и применением силы к задержанным, а также в причинении тяжкого вреда здоровью с летальными последствиями.ПроисшествияОбществоВласть БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым