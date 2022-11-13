Михалков заявил о противоречии требований к участникам «Оскара» российским ценностям

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков заявил, что участие российских кинокартин в «Оскаре» невозможно. По его словам, условия, выдвигаемые к фильмам на «Оскаре», противоречат российским ценностям.

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— Это зависит от того, на сколько [лет] распространятся законы, по которым сегодня будут вручать «Оскар», принцип, по которому принимают картины. <…> Считаю, что «Оскар» умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию, — ответил режиссер на вопрос журналистов ТАСС о том, на какой срок может быть распространено решение об отказе выдвигать российские фильмы на премию «Оскар».

26 сентября стало известно, что Россия в 2023 году не будет выдвигать свои фильмы на премии «Оскар». Такое решение принял президиум Киноакадемии России.

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Елизавета Пуншева