Айрат Хайруллин, Минцифры Татарстана: «Мы под поддержкой понимаем не просто раздачу денег»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин заявил «Реальному времени», что его цель — чтобы команды, которые могут делать игры, все-таки оставались в Татарстане и России: «Игровая индустрия — это не только «стрелялки», это продукты для отработки навыков в чрезвычайных ситуациях, образовании, медицине. Игры — это инструмент, который может упростить понимание, сделать его более запоминающимся и дать больше статистики для того, чтобы сделать жизнь лучше».

Сегодня аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор игровой индустрии России, для которой 2022 год оказался провальным. С 24 февраля ряд зарубежных геймдев-компаний — Activision Blizzard, Sony, Nintendo, Microsoft и Bethesda, Electronic Arts, Amazon, CD Projekt RED, Rovio, а также многие другие объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В марте онлайн-сервис Steam остановил выплаты разработчикам из России, а многие авторы лишились возможности оплатить софт для разработки своих проектов. Отрасль остро нуждается в инвестициях и господдержке.



— Когда говорят про поддержку игровой индустрии, в основном имеют в виду гранты и льготы разработчикам. Мы же под поддержкой понимаем не просто раздачу денег, а направленную системную помощь, куда входит как минимум создание инфраструктуры, в которой работать комфортно, — объяснил Айрат Хайруллин. — Это, безусловно, качественное профильное образование, так как кадровый голод в российском геймдеве — это отдельная боль ИТ-отрасли. Поэтому на базе ИТИС при КФУ уже почти 10 лет готовят 3D-моделлеров и программистов, а 3 года назад открыли магистратуру «Технологии виртуальной/дополненной реальности и разработки игр», а в «Детском ИТ-парке» даже ребенок может прийти и изучить специальность, связанную с разработкой игр, построить дом в роблоксе, создать дизайн игрового мира и научиться продвигать свой продукт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Специальности, связанные с разработкой игр, — это не только программирование, как многие думают, — объясняет министр. — Например, написать сценарий игры и диалоги к ней так, чтобы человек не нажимал кнопку «Пропустить» — это задача не из легких. Сможете вспомнить примеры игры, где вам не хотелось пропускать вставки с диалогами?.

С 2021 года Татарстан запустил проект «Киберпарк», у которого развитие игровой индустрии прописано в миссии. Там, по словам Хайруллина, есть программа мероприятий, включающая ежемесячные митапы для геймдевелоперов, где начинающие разработчики могут найти свое направление в индустрии и наработать полезные связи, а опытные специалисты — привлечь хорошие кадры в команду.

«Наши усилия дают свои результаты. Татарстанские разработчики Axlebolt выпустили игру Standoff2, которая ворвалась в рейтинги и имеет уже более 200 миллионов скачиваний, игры GD Forge смогли покорить даже очень закрытый рынок Китая, куда безумно сложно попасть. Ребята из Sernur.Tech выпустили в мае этого года свою игру, и даже с учетом того, что она платная (а люди платить не любят), игра имеет более 40 тысяч покупок, — привел в пример Айрат Хайруллин. — Есть поменьше игровые продукты, которые появились не так давно. Например, игры, которые помогают выучить татарский язык, — проект «Мульт-Уен», рассказывают о фольклоре — «Интерактивная книга «Темная сказка», есть даже симуляторы жизни в России — «Матрешка RP».

Игры татарстанских разработчиков можно бесплатно протестировать в «Киберпарк Арене», которая открылась в новом технопарке имени Башира Рамеева. «Уверен, очень быстро наша площадка станет местом притяжения всех, кому небезразлична индустрия игр, компьютерного спорта и интерактивного контента. Благодаря тому, что у нас есть возможность собрать на ней разработчиков, заказчиков, педагогов и молодежь, мы можем не гадать: «А что им нужно?», а спросить и получить честный ответ, — считает министр. — Эти ответы мы обрабатываем и уже их закладываем в основу мер поддержки. И мы рассчитываем, что именно Татарстан станет регионом, где их реализуют в полном формате и куда будут стремиться все геймдевелоперы России».

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Юлия Гараева