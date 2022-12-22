Исследование: спрос на услуги зоонянь в Казани вырос на 167%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани спрос на услуги зоонянь в первой половине декабря 2022 года вырос на 167%. Средний чек — 300 рублей, сообщает сервис «Авито Услуги».

Спрос на зоогостиницы и передержку питомцев в столице Татарстана с 1 по 14 декабря увеличился на 144%. Стоимость услуги начинается от 200 рублей



Спрос на услуги кинологов в Казани вырос на 48%. Средняя стоимость специалиста, который поможет питомцу с дрессировкой, начинается от 1 тысячи рублей.

На груминг спрос среди казанцев увеличился за две недели на 83%. Средняя стоимость за услуги начинается от 800 рублей. Сюда входит купание, вычесывание, стрижка шерсти и когтей, чистка ушей и глаз, иногда зубов. Спрос на выгул домашних животных вырос на 57%. Средняя стоимость начинается от 700 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в 2020 году в Казани открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Зооотель основали на базе Казанского ветеринарного центра в Советском районе города, он может вместить до 50 собак и кошек. Услуги передержки можно оплачивать как посуточно, так и по часам, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Стоимость составит от 200 до 1000 рублей в день. Как создавали бюджетный зооотель и что думают о нем казанские зоозащитники — в материале «Реального времени».

18 декабря 2022 года кинологи составили список пород собак, которые вызвали наибольший интерес среди россиян. Самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. Также популярностью у жителей страны пользуются чихуа-хуа и вельш-корги. Они заняли второе и третье места. В пятерку лидеров вошли немецкая овчарка и йоркширский терьер.



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Диана Фатыхова