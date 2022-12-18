Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кинологи составили список пород собак, которые вызвали наибольший интерес среди россиян. Статистику «РИА Новости» предоставили в Российской кинологической федерации.

Самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд оказывается немецкий шпиц. Также популярностью у жителей страны пользуются чихуахуа и вельш-корги. Они заняли второе и третье место. Также в пятерку лидеров вошли немецкая овчарка и йоркширский терьер.

С 6 по 10 место расположились породы: лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка, джек-рассел терьер, французский бульдог и пудель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как отметили в РКФ, жители России по-прежнему предпочитают собак разных размеров, но большинству нравятся не самые крупные питомцы, с которыми удобно в быту.

Кинологи порекомендовали при выборе породы все же ориентироваться не на модные тенденции, а на то, чем будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Не стоит брать активных собак, если им придется часто ждать хозяина с работы и сидеть без ежедневных нагрузок. Несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждому питомцу, природные инстинкты будут проявляться всегда.

Напомним, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об уходе за лапами собак в зимний период. Он рекомендовал использовать специальные средства, которые не сушат кожу и дал другие советы.



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Айрат Назипов