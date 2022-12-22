Американские ученые планируют найти лекарство от старения за 5 лет
Американские ученые из Северо-Западного университета разобрались из-за чего стареет организм человека. В течении 5 лет специалисты хотят создать лекарство, которое поможет предотвратить этот биологический процесс, пишут «Известия» со ссылкой на научный журнал Nature Aging.
При помощи искусственного интеллекта специалисты ученые выяснили, что с возрастом дисбаланс активности длинных и коротких генов усиливается практически в любых тканях и органах.
Процесс полностью подвластен организму, с годами короткие гены начинают доминировать. На основе этого ученые пришли к выводу, что из-за этого травмы на теле пожилого человека заживают дольше, чем на молодом.
По мнению специалистов, лекарство против опасных заболеваний, которые ускоряют старость появится в ближайшее 3-5 лет.
Напомним, ученые из Колумбийского университета узнали, как можно улучшить древнеегипетский хирургический метод. Для экспериментов специалисты использовали мышей. По итогу выяснилось, что стволовые клетки Gli1, которые трансплантировали мышам с поврежденной манжетой плеча, способствуют заживлению сухожилий у грызунов.
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