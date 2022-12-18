Медики узнали, как улучшить древнеегипетский хирургический метод

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что стволовые клетки Gli1, которые трансплантировали мышам с поврежденной манжетой плеча, способствуют заживлению сухожилий у грызунов. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Cell Stem Cell, в котором опубликованы результаты исследования.

Специалисты отмечают, что технологию, при которой восстанавливается разорванная ротаторная манжета, придумали египтяне 3 тысячи лет назад. Сегодня ее также применяют современные хирурги.



Помимо этого, ученые подчеркнули, что операции, которые связаны с разрывом вращательной манжеты, нередко заканчиваются неудачей. По словам ученых, главная причина неудачи — отсутствие регенерации энтезиса. Это участок соединительной ткани, который скрепляет сухожилие с костью. Если данный участок не будет функционален, это может привести к очередному разрыву манжеты.



Напомним, что 7 декабря ученые Рурского университета в германском городе Бохум пришли к выводу, что люди могут научиться бесстрашию. На это влияет специфический рецептор серотонина.



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Антон Гаврилов