Команда Банка ЗЕНИТ признана лучшей в индустрии private banking

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ

ЗЕНИТ Private Banking стал лауреатом премии WEALTH Navigator Awards 2022 в номинации «Команда года». Премия вручается за лучшие практики частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.



«Любой бизнес — это прежде всего люди, ведь от слаженности работы зависит результат. И мы признательны жюри ведущей российской премии за высокую оценку работы нашей команды. Однако главная награда — многолетнее доверие клиентов и их семей. Уникальные продукты ЗЕНИТ Private Banking позволяют Банку быть надежным и разносторонним финансовым партнером для них», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ. Реклама. Токен Pb3XmBtzsznWa3vnE5d6MLhSpCY9PKb8hnfj5nN