Россияне смогут самостоятельно регистрироваться в Единой биометрической системе с 30 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители России смогут самостоятельно регистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) с 30 сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», который является одним из ее разработчиков.

По словам представителей компании, для этого россиянам понадобится установить защищенное сертифицированное мобильное приложение. Оно создаст зашифрованный канал связи для безопасной передачи биометрических данных.

Уточняется, что самостоятельная регистрация в системе возможна при наличии подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и действующего загранпаспорта на десять лет с биометрическими данными. Она позволяет в будущем воспользоваться такими услугами, как сдача экзаменов через интернет, бесконтактный проход в офис и транспорт, а также оплата покупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

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Дарья Акимова