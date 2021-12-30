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Путин подписал закон о создании единой госсистемы биометрических данных

16:57, 30.12.2021
Путин подписал закон о создании единой госсистемы биометрических данных
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о создании единой системы биометрических данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно ему, граждане РФ смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

Также отмечается, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут теперь утверждаться правительством.

Фото: pxhere.com

Чуть раньше Путин подписал закон об удаленном участии в заседании судов и подаче иска при помощи интернета.

Дарья Акимова
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