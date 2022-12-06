Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и особо опасных биологических объектах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, статью 281 Уголовного кодекса РФ («Диверсия») дополнят новыми положениями. Санкция за преступление будет предусматривать лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Авторы законопроекта обратили внимание, что сейчас обороноспособность и безопасность России ослаблена. В частности, это связано со взрывами и поджогами, которые нарушают функционирование объектов инфраструктуры.

Фото: nalog.gov.ru

Напомним, 23 ноября в Воронежской области силовики пресекли попытку украинских националистов совершить диверсию на энергетических и военных объектах. Также в прошлом месяце ФСБ сообщила о задержании в Севастополе 20-летнего жителя региона, который планировал поджечь склад с топливом.

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Антон Гаврилов