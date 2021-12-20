Татарстанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей

Министерство лесного хозяйства Татарстана начало патрулирование лесов для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев. Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» будет проходить до 31 декабря.

Татарстанцам напомнили, что за повреждение, выкапывание и незаконную вырубку лесных насаждений гражданам грозит штраф в размере 3-4 тысячи рублей, должностным лицам — 20—40 тыс. рублей, юридическим — до 200—300 тыс. рублей. Также нарушителя обяжут возместить вред, нанесенный лесам. Эта сумма зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания, категории защитности лесов, сообщает

пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

Елочные базары в Казани начали свою работу с 15 декабря. По городу открылось 28 точек, где можно купить ель.

Ранее эксперты КФУ рассказали, как выбрать живую или искусственную ель для украшения дома к Новому году.



Татьяна Леухина