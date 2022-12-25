В Казани в этом году на 205% чаще предлагали услугу по ввозу автомобиля из-за рубежа

В Казани в этом году количество автомобилей из-за рубежа увеличилось на 205% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито Авто».

Стоит отметить, что в целом спрос на автомобили по сравнению с прошлым годом увеличился на 244%. В Казани наиболее популярны модели Toyota, BMW и Kia. Средняя цена авто с пробегом из-за границы составляет 1,6 млн рублей.

Так, в период с 1 января по 15 ноября количество объявлений о продаже машин с пробегом под заказ из-за рубежа в столице Татарстана увеличилось на 127%. По стране в целом спрос вырос на 88%. В этом году доля предложений о продаже составила 1,6% от всех предложений автомобиля с пробегом.

— Согласно нашим данным, большинство автомобилей с пробегом из-за границы попадают в Россию через Дальний Восток. По данным «Авито Авто», в мае 2022 года 51% импортированных в Россию автомобилей были ввезены через Владивосток. При этом 42% ввезенных автомобилей — в возрасте до 3 лет, — рассказали эксперты «Авито Авто».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в столице Татарстана в период с апреля по май 2022 года составила 1,05 млн рублей, что на 22,52% больше, чем годом ранее. В целом по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение услуги по ввозу автомобилей из-за рубежа в апреле—мае 2022 года выросло на 43,5%, средняя стоимость услуги стала на 72,9% выше.



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Диана Фатыхова