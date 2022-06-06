Исследование: в Казани выросла популярность услуги по ввозу автомобиля из-за рубежа

В России стали чаще предлагать услугу по ввозу автомобилей из-за рубежа. В Казани количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на «Авито.Авито» в апреле-мае 2022 года в Казани выросло на 117,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса.

Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в столице Татарстана в период с апреля по май 2022 года составила 1,05 млн рублей, что на 22,52% больше, чем годом ранее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России предложение услуги по ввозу автомобилей из-за рубежа в апреле-мае 2022 года выросло на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле-мае 2022 года его средняя стоимость стала на 72,9% выше, чем в аналогичный период годом ранее.



В Казани есть спрос на покупку автомобилей с пробегом под заказ из-за границы: на долю города приходится 1,78% от общефедерального спроса.

Исследование, проведенное в конце мая показало, что каждый шестой житель Казани, Волгограда и Санкт-Петербурга не планирует экономить на покупке автомобиля. 16% жителей столицы Татарстана готовы воспользоваться кредитом, если не уложатся в бюджет при покупке машины.



Татьяна Леухина