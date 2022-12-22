Самой востребованной профессией 2022 года стал менеджер по продажам

Самой востребованной профессией в Татарстане за 2022 год стал менеджер по продажам. От общего количества вакансий на hh.ru на долю этой работы приходится 7,3%. Об этом «РБК Татарстан» сообщили в пресс-службе сервиса.

Продавец-консультант или продавец-кассир занял второе место в этом рейтинге — 5,8% от общего количества вакансий. Чуть менее востребованными оказались услуги водителей (3,9% от общего количества вакансий).

При этом в тройку самых массовых профессией вошли те же менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и администраторы. Кроме того, в десятку также попали водители, бухгалтеры, курьеры, программисты, инженеры-конструкторы и секретари.

Напомним, в Татарстане утвержден перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы. В перечень включены 130 профессий и специальностей. Среди них направления архитектуры, строительства, системного администрирования, бурения нефтяных и газовых скважин.

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Елизавета Пуншева