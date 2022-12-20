Госдума вводит штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России, сообщает ТАСС.



Изменения вносят в ст. 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») Кодекса РФ об административных правонарушениях. Распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить россиянам штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или арестом до 15 суток, должностные лица будут должны заплатить — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юридические лица — от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Документом предлагается отнести «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России» к экстремистским материалам.

Разработчики инициативы отмечают активное распространение подобных материалов в сети в последнее время. В частности, в них оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов и других российских территорий.

Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла закон в третьем чтении о закреплении статуса георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России. Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством России — уголовную либо административную.

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Маргарита Головатенко