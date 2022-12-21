Врач-психиатр: «Надо учиться прислушиваться к себе»

Признаком повышенной тревожности может быть постоянное фотографирование себя в зале. Об этом рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Галина Харькова, сообщает DailyMoscow.

По ее словам, многие люди фотографируются в зале, чтобы выложить снимок в соцсети. Таким образом они хотят заручиться одобрением окружающих и показать другим, что у них «все, как у людей».

— Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях «успешных людей», а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе. Неправильно заставлять себя ходить в спортзал, если вам не нравятся ощущения, — это просто насилие над собой. В таком случае лучше выбрать прогулки или игровые виды спорта, — объяснила Харькова.

Она также отметила, что чрезмерная тревожность сказывается на качестве всей жизнедеятельности. С таким симптомом стоит обратиться к специалисту.

Напомним, практикующий психолог Алиса Егорочкина рассказала, как уменьшить уровень тревоги в стрессовых ситуациях. Она выделила три основных метода.

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Елизавета Пуншева