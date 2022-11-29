Психолог назвала методы борьбы с тревогой

Практикующий психолог Алиса Егорочкина рассказала «Реальному времени», как уменьшить уровень тревоги в стрессовых ситуациях. Она выделила три основных метода.

Во-первых, по ее словам, стоит ограничить время прочтения новостей, уделять этому лишь определенные часы. Также специалист советует найти для себя несколько подходящий источников и пользоваться только ими.

— Лучше читать новости не утром и не перед сном. Оптимально — в обед, когда состояние стабильное, и лучше после еды. Пища дарит энергию. Когда человек голодный, у него и так нет энергии, а если еще и негативную информацию впитывает… Надо выбирать источники, которые доводят информацию в той форме, которая комфортна именно для вас, более мягко, — отметила она.

Фото: pixabay.com

Второе, что может помочь в борьбе с чувством тревоги, это медитации. Эксперт отметила, что такой метод подойдет не каждому.

— Медитации помогают прислушиваться к себе, что ты хочешь, что ты чувствуешь. В этот момент ты работаешь со своим телом, можешь стабилизировать свое состояние, войти в нужное состояние. При регулярном повторении это состояние «закрепляется», — объяснила Егорочкина.



В качестве третьего способа снизить уровень отрицательных эмоций психолог назвала постоянную деятельность. Причем, желательно деятельность должна быть физической.

— Если ты не можешь изменить ситуацию, то подумай, что ты можешь сделать, чтобы помочь. Это продуктивнее, чем сжирать себя изнутри. В целом любая деятельность поможет привести состояние в порядок, — подчеркнула она.

Кроме того, Алиса Егорочкина рассказала, с какими проблемами сейчас обращаются к психологам, как донести сложную информацию до детей и еще больше о чувстве тревоги. Полный текст интервью — в материале «Реального времени».



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Елизавета Пуншева