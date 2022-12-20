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Несколько казанских домов остались без воды

14:28, 20.12.2022
Несколько казанских домов остались без воды
Фото: realnoevremya.ru

Из-за аварии на сетях по улице Рауиса Гареева, коммунальные службы отключили воду по нескольким адресам. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Воду временно отключили по следующим адресам:

  • Рауиса Гареева, 2,4,4а;
  • Ласковая, 1;
  • Оренбургский тракт, 4, 158б, 144, 170, 174.

Как отметили в администрации после аварийного отключения воды, специалисты устранят течь. Затем аварийная служба избавится от засора на сетях. Образовавшийся гололед обработают.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани запустили голосового помощника для приема обращений по теме ЖКХ. С декабря этого года телефонные жалобы на качество ЖКУ в столице Татарстана начали принимать с применением автоматического звукового сервиса.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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