Несколько казанских домов остались без воды

Из-за аварии на сетях по улице Рауиса Гареева, коммунальные службы отключили воду по нескольким адресам. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Воду временно отключили по следующим адресам:

Рауиса Гареева, 2,4,4а;

Ласковая, 1;

Оренбургский тракт, 4, 158б, 144, 170, 174.

Как отметили в администрации после аварийного отключения воды, специалисты устранят течь. Затем аварийная служба избавится от засора на сетях. Образовавшийся гололед обработают.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани запустили голосового помощника для приема обращений по теме ЖКХ. С декабря этого года телефонные жалобы на качество ЖКУ в столице Татарстана начали принимать с применением автоматического звукового сервиса.



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Айрат Назипов