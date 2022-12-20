Татарстан поднялся на пять строчек в рейтинге регионов по проценту привитых от гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 16 декабря от гриппа привито 47,3% населения. В рейтинге регионов России по этому показателю республика за четыре дня поднялась на пять позиций, подсчитало «Реальное время» на основе данных Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 декабря Татарстан занимает 57-е место. По данным на 12 декабря, регион находился на 62-й строчке.

Прививку от гриппа сделали 47,3% от населения Татарстана. На 12 декабря показатель оценивался в 46,8%.

В лидерах по проценту привитых от гриппа Тыва (63,7%), Чукотский (63,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (62,3%), Санкт-Петербург (61,1%) и Ямало-Ненецкий АО (60,7%). В топ-10 также попали Чечня, Тюменская область, Саратовская, Московская и Ленинградская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом по России на 16 декабря привито 51,9% населения. Это на 0,6% больше, чем на 12 декабря.

На 2 декабря Татарстан в рейтинге регионов России по проценту привитых от гриппа находился на 74-м месте. Ниже располагались лишь Ставропольский край, Калужская, Новгородская, Самарская области, Ненецкий автономный округ, Крым, Владимирская и Ульяновская области, а также Карелия и Хакасия.



Напомним, 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что прививочная кампания против гриппа завершена. На следующий день глава государства Владимир Путин сообщил, что вакцинировался.



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Татьяна Демина