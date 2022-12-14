Владимир Путин сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин заявил, что привился от гриппа. Об этом он заявил во время разговора с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
— Помните, я спрашивал, надо делать прививку или нет? Докладываю: вчера сделал. И всем коллегам советую, — сказал президент.
Как отметил Путин, прививку от гриппа он сделал накануне, а сегодня занимался спортом в обычном режиме «без всяких вопросов».
Напомним, накануне в России завершилась массовая вакцинация населения от гриппа. Несмотря на это, прививку можно сделать в индивидуальном порядке по желанию.
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