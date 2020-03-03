Кабмин Татарстана постановил создать «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана постановило объединить несколько бюджетных учреждений в ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ».

Согласно документу, центр создается для сохранения и развития культурных ресурсов народов, проживающих на территории республики. Учреждение должно добиться этого, повышая эффективность управления процессами в отрасли культуры, говорится в документе.

Новый ресурсный центр создается путем объединения ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры», ГБУ «Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства», ГБУ «Центр развития народных художественных промыслов и ремесел», ГБОУ «Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства».

Учредителем назначено Министерство культуры РТ.