В Нижнекамске для предпринимателей прошел Бизнес Day

Фото: предоставлено Ильнаром Сираевым

В Нижнекамске состоялась обучающая встреча бизнес-сообщества города с приглашенными спикерами — маркетологами, экспертами по продажам, предпринимателями и коучем. Участники мероприятия обсудили, в каких соцсетях предстоит работать в 2023 году, как работает кросс-маркетинг, что изменилось в современных продажах, иные актуальные вопросы ведения бизнеса.

Одной из самых востребованных тем оказалась работа в офлайн-пространстве. Ее разобрал Ильнар Сираев — серийный предприниматель, основатель холдинга с оборотом 400 млн рублей в год, бизнес-наставник.

Он рассказал о секретах безбюджетной рекламы, разобрал ошибки предпринимателей, поделился личным опытом ведения бизнеса. Его выступление оказалось дискуссионным, во время оживленной беседы с залом многие слушатели обратились за советом к наставнику и записались на консультацию.

— Я всегда с удовольствием выступаю и с радостью делюсь своим 15-летним опытом с предпринимателями. Вы всегда можете ко мне обратиться, написав в социальные сети, и я вам проведу бесплатную консультацию-диагностику вашего бизнеса. Выясним, что не так и над чем нужно поработать, — объясняет Ильнар Сираев.

На консультацию к коучу и бизнесмену можно записаться через его аккаунт в соцсетях.

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