Сегодня в Татарстане снег и до -14 градусов

Во вторник, 20 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Местами пройдет небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов, в восточных районах, в том числе в Набережных Челнах, — от -9 до -14°С. В Казани прогнозируется от -7 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах утром возможен туман, на дорогах — гололедица.

Метеорологи прогнозируют, что к концу недели в Татарстане вновь потеплеет до +3 градусов. До такой отметки температура воздуха поднималась в воскресенье, 18 декабря.

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Татьяна Демина