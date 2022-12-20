Курс евро поднялся выше 74 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро на открытии торгов поднимался выше 74 рублей. Это произошло впервые с 11 мая. Такие данные приводит Мосбиржа.

При этом курс доллара поднялся выше 69 рублей. В последний раз американская валюта торговалась на этой отметке также 11 мая.

Фото: moex.com

Напомним, накануне на валютных торгах курсы доллара и евро достигли максимумов конца мая этого года. За европейскую валюту покупатель мог отдать 71 рубль, а за доллар — 67 рублей.

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Айрат Назипов