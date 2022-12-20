Госсовет Татарстана потратит 2,7 млн рублей на перелеты в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госсовет Татарстана потратит 2,7 млн рублей на организацию авиаперевозок пассажиров для своих нужд, выяснило «Реальное время». Сумма рассчитана на весь следующий год.

Депутаты Госсоветы намерены передвигаться на пассажирских самолетах вместимостью не менее 8 и не более 10 человек. Также воздушное судно должно иметь VIP-салон с оборудованными креслами, рабочими столами и радиотелефонной связью.

Крейсерская скорость самолета не должна быть меньше 800 км в час. Кроме того, пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием во время полета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Если рейс маршрута составит меньше 600 километров, то максимальная цена билета должна составить не больше 6 тысяч рублей. В случае, если расстояние до пункта назначения варьируется от 600 до 1 500 км, то за билет заказчик заплатит не больше 9 тысяч рублей. А если расстояние превысит 1 500 км, то подрядчик выделит не больше 15 тысяч рублей.

Напомним, в октябре этого года Госсовет Татарстана решил заказать изготовление сувенирных медалей со своей символикой. На них выделили 633 тысячи рублей.



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Айрат Назипов