Специалист НКНХ стала победителем республиканского конкурса «Инженер года»

Фото: Максим Платонов

Из 300 до победы дошли 36

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялось чествование победителей уже третьего по счету, ставшего традиционным республиканского конкурса «Инженер года». Состязание профессионалов проходит в Татарстане под крылом Министерства промышленности торговли РТ, при поддержке президента республики. Главная цель конкурса — повышение престижа профессии инженера, а также распространение опыта лучших инженерных практик. Поздравлял победителей председатель Государственного Совета Татарстана.

— В череде большого количества мероприятий, подводящих итоги 2022 года, мы чествуем победителей республиканского конкурса «Инженер года». Для нашей республики — это обязательный и очень важный конкурс, поскольку экономика Татарстана очень развита, и инженерные кадры — в авангарде всех добрых дел, успехов и побед и в нефтедобыче, и в нефтепереработке, и в нефтехимии, и в машиностроении, и везде, — подчеркнул с трибуны Фарид Мухаметшин.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали почти 300 специалистов предприятий Татарстана. До второго этапа конкурса дошли 110. Состязания лучших из лучших выявили 36 победителей в трех категориях 12 номинаций. Среди обладателей высшей награды — начальник лаборатории сополимеров НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Диляра Фазилова.

«Опыт, достижения, компетентность»

В этой номинации специалист НКНХ стала лучшей. На конкурс начальник лаборатории сополимеров НТЦ представила проект развития линейки синтетических каучуков.

— Эта награда стала для меня неожиданной, но очень приятной. Я благодарна за высокую оценку моего труда. Однако хочется отметить, что этой награды не было бы, если бы не наша слаженная команда Научно-технологического центра. Предприятие ставит перед нами конкретные задачи, а мы, в свою очередь, разрабатываем решения. Наука, инженерия и производство здесь тесно связаны друг с другом. Мы не только разрабатываем решения, но и участвуем в их внедрении. А еще я очень благодарна своей семье. Мой супруг и две дочери меня очень поддерживали и очень обрадовались, когда узнали о моей победе, — поделилась Диляра Фазилова с журналистом «Реального времени».

18 лет вместе с «Нефтехимом»

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» Диляра Фазилова пришла в 2004-м — сразу после того, как с отличием окончила Нижнекамский химико-технологический институт.

— Почему я выбрала эту профессию? Город, в котором я живу, предприятие, которое я посетила во время учебы в институте, предопределили мой выбор. Инженерное творчество стало профессией всей моей жизни. По окончании НХТИ я получила диплом инженера-технолога высокомолекулярных соединений. За эти годы «Нижнекамскнефтехим» стал для меня вторым домом, где можно воплотить в жизнь все свои инженерные идеи, от лабораторной установки до промышленного внедрения, — уверена победитель конкурса «Инженер года».

Первый год Диляра Фазилова работала аппаратчиком подготовки сырья, в 2005-м перевелась в отдел технического контроля сменным инженером по качеству. Осенью того же года была принята инженером-технологом 3-й категории в Научно-технический центр. Без отрыва от производства продолжила обучение и в 2011-м успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени «кандидат технических наук». С 2017-го Диляра Фазилова возглавляет исследовательскую лабораторию сополимеров и активно занимается научной работой.

Четыре патента и девять рацпредложений

Большей частью научные разработки Диляры Фазиловой направлены на совершенствование технологий получения синтетических каучуков, разработку новых марок и повышение рабочих характеристик уже выпускаемой продукции, создание экологичных технологий для производства «зеленых шин», способных служить дольше, повысить безопасность автомобиля при движении, а также сделать авто более экономичным.

Современные шины — это сложная конструкция и сочетание множество видов и марок каучуков. Придать необходимые характеристики изделиям в целом и помогают материалы с улучшенными свойствами — катализаторы, технологии получения которых и были разработаны под руководством Диляры Фазиловой: CКД 544 НП, СКД 555M, СКДИ-544 и CКДИ-555. К слову, с новой маркой CКД 544 НП ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже становилось победителем республиканского конкурса в номинации «Лидер новаций».

Что же касается инженерного конкурса, то, вероятнее всего, в нем начальник лаборатории сополимеров НТЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет участвовать еще не раз. Но не только и не столько для того, чтобы непременно победить.

— Самым главным для себя считаю само участие. На конкурсе встречаешься с единомышленниками, соратниками, с которыми можно поделиться опытом, узнать об их достижениях. Это очень расширяет кругозор, вдохновляет и мотивирует двигаться вперед, — уверена Диляра Фазилова.

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Сам конкурс в будущем раздвинет свои границы. О планах по расширению количества номинаций и числа участников в своем выступлении сообщил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. О необходимости уделять еще больше внимания инженерным кадрам республики, говорил с трибуны и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Арсений Фавстрицкий, Лилия Егорова, фото: Максим Платонов