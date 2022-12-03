В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко

В Казани более чем на две недели ограничат движение по улице Короленко. Соответствующее постановление подписал Исполком города, сообщает пресс-служба мэрии.

В ведомстве уточняют, что ограничение движения связано со строительством сетей водоснабжения.

Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Для проезда с 6 по 23 декабря будет закрыта проезжая часть возле дома №85 по улице Короленко. Перекрытый участок дороги находится в Ново—Савиновском районе Казани между улицами Восстания и Гагарина. Рядом с указанным домом находится остановка общественного транспорта «Солнышко».

Напомним, накануне стало известно, что в Казани из-за прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации почти еще на месяц продлили ограничение движения по улице Лебедева. Движение на некоторых участках будет закрыто до 31 декабря этого года.



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Артем Гафаров