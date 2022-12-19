Больше миллиона заявлений поступило в Росреестр Татарстана за 11 месяцев этого года

Росреестр Татарстана подвел итоги за 11 месяцев 2022 года. Всего в этом году ведомство совершило более 973 тысяч учетно-регистрационных действий, сообщает пресс-служба Росреестра.

Больше 264 тысяч учетно-регистрационных действий касаются жилых помещений, еще порядка 208 тысяч — земельных участков, около 8 тысяч — парковочных мест.

Что же касается договоров купли-продажи, то чаще всего татарстанцы в этом году покупали земельные участки — более 95 тысяч, и жилые помещения — 79 тысяч. Наряду с этим жители республики приобрели около 17 тысяч индивидуальных жилых домов и порядка 8 тысяч нежилых помещений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Росреестром Татарстана было зарегистрировано почти 87 тысяч ипотек. При этом количество поданных электронных ипотек, по сравнению с 2021 годом, увеличилось в два раза, а их доля составила около 75%.

— На сегодняшний день порядка 80% электронных ипотек Росреестром Татарстана регистрируется в течение суток. Это очень высокий показатель по Российской Федерации. Однако уже через год регистрироваться в течение суток должны 90% всех электронных ипотек. Данная цель, безусловно, достижима, хотя потребует еще более тесного взаимодействия с банковским сообществом, — сказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Напомним, Управление Росреестра по Татарстану планировало исправить 230 тысяч реестровых ошибок с 2022 по 2024 год. В июле этого года в республике насчитывалось около 340 тысяч таких неточностей.



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Айрат Назипов