В Татарстане исправят более 200 тысяч реестровых ошибок до 2024 года

Управление Росреестра по Татарстану планирует исправить 230 тысяч реестровых ошибок с 2022 по 2024 год. Всего в республике насчитывается около 340 тысяч таких неточностей, сообщили в пресс-службе ведомства.



В общей сложности в России накопились более 8,5 млн реестровых ошибок. Росреестр за три года планирует исправить более 1,2 миллиона.

— Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений о недвижимости и остается одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра, — сказал руководитель ведомства Олег Скуфинский.

— Зачастую собственники недвижимости вынуждены за свой счет повторно проводить кадастровые работы по исправлению реестровых ошибок, допущенных, например, кадастровыми инженерами при составлении межевого или технического планов, а в случае невозможности их исправления — отстаивать свои права в судебном порядке. В связи с этим Росреестр Татарстана организовал системную работу по исправлению таких ошибок без дополнительных финансовых затрат собственников, — отметил руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров.

Если правообладатели считают, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, для ее исправления следует направить обращение в Росреестр по республике. Ошибку можно выявить при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

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Маргарита Головатенко