В России не будут вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России не планируют вводить QR-коды из-за заболеваемости гриппом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, текущая эпидемическая ситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.
Напомним, в Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ.
- Согласно постановлению Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.
- Для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике ввели масочный режим. Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно.
- В школах и детских садах, если 20% и более детей отсутствуют по причине заболевания, приостановят учебу.
- В Татарстане усилят режим дезинфекции в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте.
Также сегодня стало известно, что на КАМАЗе с 20 декабря вводится масочный режим. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса. Сейчас готовятся правоустанавливающие документы.
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