Эксперт: «Помолвочное кольцо — украшение достаточно интимное»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Не стоит дарить в качестве помолвочного кольца лишь копии известных брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и основатель ювелирной лаборатории VERTIGO Виктория Стрижак.

По ее словам, начинать брак с обмана — плохая идея. Никаких других критериев при выборе кольца не существует, отметила Стрижак.

— Помолвочное кольцо — украшение достаточно интимное. Очень часто пара закладывает в него свои собственные, понятные только им, культурные и смысловые коды. Например, это может быть гравировка со словом, которое значимо для двоих. В этом случае можно сделать кольцо на заказ у ювелира или ювелирного бренда и создать уникальное украшение, которое оценит возлюбленная и которого точно не будет больше ни у кого в этом мире, — добавила она.

Напомним, по итогам первых 9 месяцев 2022 года Казань заняла 5-е место среди городов-миллионников России по тратам на ювелирные украшения. За этот период жители города потратили на украшения 2,4 миллиарда рублей. Тем самым столицу Татарстана на одну позицию обогнал Нижний Новгород.

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Елизавета Пуншева