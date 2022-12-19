В УФСИН Татарстана опровергли информацию о «кошачьем геноциде» на территории колонии

В УФСИН по РТ опровергли публикацию в телеграм-каналах о «кошачьем геноциде» в пятой исправительной колонии. Об этом ведомство сообщило «Реальному времени».

Ранее в СМИ появилась информации о том, что сотрудников ИК-5 якобы не отпускали домой, пока те не покажут вахтеру мешок отловленных животных. В интернете писали, что кошек выбрасывали на мороз — погибать. Такое распоряжение якобы дал начальник УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев.

— Данная информация не соответствует действительности. Руководство указаний на вынос животных с территории учреждения не давало, — отметили в УФСИН по РТ.

Фото: пресс-служба УФСИН по РТ

Напомним, в марте этого года на территории казанской исправительной колонии №19 поймали черную кошку, которая пыталась пронести в учреждение наркотики. Как показала экспертиза, это были гашиш и метилофедрон.



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Айрат Назипов