В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируют провести международный фестиваль «Древнейшие города». Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова на XIX сессии Казгордумы IV созыва.

— Помимо указанных ранее мероприятий мы бы хотели предложить провести в целях разнообразия календаря событий нашего города международный фестиваль «Древнейшие города», который особенно актуален в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в Татарстане в 2023 году, — сообщила она

Ожидается, что фестиваль будет трехдневным. Уже есть предварительная договоренность о проведении мероприятия с Владимиром, Великим Новгородом и другими городами, в том числе стран СНГ.

Как рассказала Дарья Санникова, в первом полугодии текущего года Казань посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов.

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Татьяна