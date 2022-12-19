Адвокат рассказал, что делать, если не получается расплатиться в ресторане

Бывает что в случае форс-мажора человек не может расплатиться в ресторане. Что делать в таких ситуациях, «РИАМО» рассказал член коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.

— Людям, не замышляющим противоправные действия и попавшим в столь затруднительную ситуацию случайно, в частности, забыл деньги, карту, сел мобильный телефон, можно посоветовать договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты, — отметил он.

фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Для подтверждения своих намерений можно подписать расписку с указанием срока погашения долга и предоставить копию паспорта.

В случае умышленного отказа от оплаты счета в ресторане сотрудники в праве вызвать полицию. Заведение может подать на клиента в суд и требовать взыскания средств за предоставленную услугу.

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Елизавета Пуншева