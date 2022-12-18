Путин: верю, что все большие перемены сейчас — к лучшему

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи. Он выразил уверенность, что все происходящие сейчас перемены, как в России, так и во всем мире — приведут к лучшему.

— Вы наверняка знаете, большие перемены сейчас происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону, — цитирует «РИА Новости» Путина.

Глава государства надеется, что «своими делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов, принципов» Россия сможет «сделать мир более справедливым».

— Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит, — заключил он.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится. Однако, вместе с этим Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что глава государства найдет возможность пообщаться с журналистами.

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Илина Хакимова