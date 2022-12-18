Минпросвещения: ситуация с заболеваемостью гриппом в школах стабильная

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несмотря на рост заболеваемости среди детей в зимний период, эпидемиологическая ситуация в школах стабильная. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев.



— Где необходимо, принимаются меры, школы переводятся на дистанционное образование, но в целом образовательный процесс продолжается в очном формате. Действительно, имеет место быть определенная сезонная заболеваемость, и все зависит от конкретного региона. <...> В целом ситуация стабильная, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бугаев также отметил, что для защиты здоровья учеников принимаются все необходимые меры.

В Альметьевске полностью закрыли школу из-за эпидемиологической ситуации. Как сообщили в Минобрнауки Татарстана, на такие меры пошли, чтобы избежать большого количества заболевших.

Напомним, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. Сейчас закрыты 338 классов в 82 школах. Это число выросло на 45% — 14 декабря на разобщении были 233 класса в 59 школах.

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Илина Хакимова