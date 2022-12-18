В начале следующей недели в Татарстане ожидается похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В начале следующей недели в Татарстане ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем температура опустится до -15 градусов, а ночью — до -22°С.

В понедельник, 19 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый, а в отдельных районах метель. Ночью и днем ожидается от 0 до -5 градусов, на западе похолодает до -8°С.

Похолодает во вторник, 20 декабря. Минимальная ночная температура составит -12.-17 градусов, при прояснениях она опустится до -22°С. Днем ожидается от -6 до -11°С, местами на востоке — до -15°С. Синоптики прогнозируют снег и умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Ночью в среду, 21 декабря, в Татарстане похолодает до -11.-16°С, при прояснениях — до -20°С. Днем ожидается от -5 до -10 градусов, местами на востоке до -13°С. Также возможен небольшой снег.

Напомним, в это воскресенье в Татарстане температуру поднялись выше ноля градусов. Синоптики предупреждали, что потеплеть может до +3°С.



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Татьяна Демина