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С начала осени «борщевой набор» в Татарстане подешевел на 10%

23:34, 18.12.2022
С начала осени «борщевой набор» в Татарстане подешевел на 10%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала осени «борщевой набор» подешевел, посчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. На 12 декабря средняя стоимость корзины, куда входят по 1 кг картофеля, капусты, моркови, лука и столовой свеклы, составила 125,18 рубля.

Для сравнения, на 5 сентября такая корзинка обошлась бы татарстанцу в среднем в 139,6 рубля. Таким образом, чек уменьшился на 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, с 5 по 12 декабря свежая белокочанная капуста, репчатый лук, столовая свекла и морковь в Татарстане подорожали. Из продуктов, входящих в «борщевой набор» подешевел лишь картофель. Средний ценник составил 26,21 рубля за килограмм.

Заметнее всего с 5 по 12 декабря в республике подорожала столовая свекла — на 3,13%. Средняя цена одного килограмма достигла 27,56 рубля.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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