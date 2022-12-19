Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В понедельник, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, в отдельных районах метель.

Дневные температуры в Татарстане составят от 0 до -5 градусов, на западе похолодает до -8 °С. в Казани ожидается от — от 6 до -8 °С

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует также умеренный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Его порывы могут усиливаться до 15—17 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы, предупреждают синоптики.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана прогнозировали, что с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков. Накануне в Казани и других города республики наблюдался дождь, в том числе ледяной.



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Татьяна Демина