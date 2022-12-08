Кинолог рассказал об уходе за лапами собак в зимний период

Зимой хозяевам следует уделять повышенное внимание состоянию лап своих собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает DailyMoscow.

По его словам, кожу лап могут раздражать вредные вещества, содержащиеся в лужах и грязи. Из-за этого образуются раны, в которые может попасть инфекция.

Кроме того, из-за влаги на подушечках лап образовывается грибок. Поэтому хозяевам нужно следить, чтобы они всегда были сухими.

Фото: realnoevremya.ru

Помыть лапы питомца — обязательный шаг после прогулки, отметил кинолог. При этом рекомендуется использовать специальные средства, которые не сушат кожу.

Для того чтобы уберечь лапы собак, стоит пользоваться специальной обувью или защитными средствами — например, спреем, воском или кремом.



Напомним, Голубев также рассказал, почему собак нельзя держать на цепи. Одна из причин — возможные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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Елизавета Пуншева