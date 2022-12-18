Дорогая Марий Эл, дешевая Мордовия: сколько стоят новогодние салаты в регионах ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Меньше чем через 2 недели россияне сядут за праздничный стол, чтобы проводить 2022-й и встретить 2023 год. Традиционным угощением станут «Оливье» и «Селедка под шубой» и обойдутся они несколько дороже, чем в прошлом году. «Реальное время» проанализировало данные официальной статистики и выяснило, во сколько татарстанцам обойдутся новогодние салаты, и где из регионов Приволжского федерального округа готовить их выгоднее.

В Татарстане «Оливье» дешевле, чем в соседней Марий Эл

«Оливье» подорожал во всех регионах России, в том числе и в Татарстане. На конец ноября средняя стоимость салата составила 437,65 рубля, что на 8,5% больше, чем год назад. С таким чеком республика занимает 57-е место среди российских регионов.

В ПФО есть регионы, где приготовление «Оливье» обойдется дороже, чем в Татарстане. Их три — Пермский край (455,78 рубля), Марий Эл (452,26 рубля) и Самарская область (438,23 рубля).

Во остальных десяти регионах Приволжского федерального округа готовить «Оливье» выгоднее, чем в Татарстане. Дешевле всего салат обойдется жителям Мордовии — 377,17 рубля. Эта республика, к слову, единственный регион ПФО, где стоимость приготовления блюда ниже 400 рублей.

Фото: pixabay.com

«Реальное время» подготовило рейтинг регионов ПФО по стоимости салата «Оливье» на конец ноября 2022 года. В нем также отражено, как изменился ценник за год:

Пермский край — 455,78 (+8,65);

Марий Эл — 452,26 (+8,3%) ;

Самарская область — 438,23 (+7,8%) ;

Татарстан — 437,65 (+8,48%); — 57-е МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ, 4-е СРЕДИ ПФО



Ульяновская область — 433,18 (+8.53%);

Саратовская область — 431,45 (+8,8%);



Пензенская область — 424,89 (+9,4%);

Оренбургская область — 424,21 (+6,26%);



Кировская область — 421,88 (+8,8%);

Удмуртия — 417,29 (+9,15%);

Башкирия — 409,14 (+7,08%);

Чувашия — 400,11 (+8,05%);

Нижегородская область — 400,4 (+0,39%);

Мордовия — 377,17 (+6,7%).



В целом по России стоимость салата «Оливье» за год выросла в среднем на 8,53%. На конец осени на закупку продуктов для его приготовления понадобилось бы 480,7 рубля.

По подсчетам Росстата, среди продуктов, необходимых для приготовления «Оливье», за год заметнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы, майонез — на 14,41%, вареная колбаса — на 7,83%. Вместе с этим снизилась стоимость куриных яиц и овощей. В частности, картофель подешевел на 33,26%.

Фото: Росстат

Дороже всего «Оливье» обойдется жителям Чукотки (792,4 рубля), Камчатского края (788,68 рубля) и Магаданской области (681,77 рубля). Самый дешевый салат получится у жителей Белгородской области — на продукты для его приготовления они потратят в среднем 360,85 рубля.



По стоимости «Сельди под шубой» Татарстан в ПФО обошла лишь Самарская область

Приготовление салата «Сельдь под шубой» обойдется татарстанцам в 217,81 рубля, что на 6,56% больше, чем год назад. Это один из самых больших ценников в Приволжском федеральном округе. По России республика занимает 54-е место.

По стоимости «Сельди под шубой» Татарстан в ПФО обошла лишь Самарская область. Там на конец ноября средний чек на приготовление салата составил 218,37 рубля, увеличившись за год на 2,72%.

Самая дешевая «Сельдь под шубой» не только среди регионов Приволжского федерального округа, но в целом в России — в Мордовии. Средний чек на конец ноября 177,48 рубля — на 0,92% меньше, чем год назад. Стоимость салата снизилась и в Оренбургской области — на 0,8%, до 204,3 рубля.

Фото: wikipedia.org

Дешевле 200 рублей «Сельдь под шубой» в пяти регионах ПФО — Ульяновской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областях, и Мордовии. Заметнее всего чек вырос в Татарстане, минимально — в Марий Эл — на 0,89%.

«Реальное время» подготовило рейтинг регионов ПФО по стоимости салата «Сельдь под шубой» на конец ноября 2022 года. В нем также отражено, как изменился ценник за год:

Самарская область — 218,37 (+2,72%) ;

Татарстан — 217,18 (+6,56%);

Марий Эл — 215,74 (+0,89%) ;



Кировская область — 210.08 (+9,3%);



Чувашия — 208,08 (+1,94%);

Пермский край — 207.54 (+3,36%);

Удмуртия — 205,15 (+4.63%);

Оренбургская область — 204,3 ( -0,8%) ;

; Башкирия — 202,13 (+7,01%);



Ульяновская область — 198,43 (+1,21%);

Нижегородская область — 195.96 (+1,66%);

Саратовская область — 193,09 (+4,1%);



Пензенская область — 181,7 рубля (+1,04%);



Мордовия — 177,48 рубля (-0,92%)

В целом по России средняя стоимость «Селедки под шубой» на конец ноября составила 224,7 рубля. За год она увеличилась на 5,52%. Дороже всего приготовление салата в Чукотском автономном округе — 562,86 рубля, Якутии — 357,18 рубля, и в Магаданской области — 350,83 рубля.

Фото: Росстат

Среди ингредиентов салата в России заметнее всего подорожали: сельдь — на 18,39% и майонез — на 14,41%. Остальные ингредиенты — куриные яйца и овощи — стали дешевле. В частности стоимость картошки упала на 33,26%.

В Татарстане выгоднее, чем в трех регионах ПФО

«Реальное время» подсчитало, во сколько обойдется приготовление двух салатов в регионах Приволжского федерального округа. Согласно результатам, жители Татарстана потратят на «Сельдь под шубой» и «Оливье» почти 655 рублей. Дороже они лишь в трех регионах ПФО — Марий Эл, Пермском крае и Саратовской области.

Самый большой чек на два новогодних салата в соседней с Татарстаном Марий Эл. Он составил 668 рублей.

Фото: flickr.com/ Kirill Melamed / CC BY-SA 2. 0

Меньше всего на приготовление «Сельди под шубой» и «Оливье» потратят жители Мордовии. Средний чек — 554,65 рубля.

Марий Эл — 668 рубля

Пермский край — 663,32 рубля

Самарская область — 656,6 рубля

Татарстан — 654,83 рубля



Кировская область — 631,96 рубля



Ульяновская область — 631,61 рубля

Оренбургская область — 628,51 рубля

Саратовская область — 624,54 рубля

Удмуртия — 622,44 рубля

Башкирия — 611,27 рубля

Чувашия — 608,19 рубля



Пензенская область — 606,59 рубля

Нижегородская область — 596.36 рубля



Мордовия — 554,65 рубля

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Татьяна Демина