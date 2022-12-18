Король и королева Таиланда заразились COVID-19
70-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (он же Рама Х) и королева Сутхида заразились коронавирусом. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении Бюро королевского двора, сообщает ТАСС.
В сообщении говорится, что накануне вечернее тестирование показало наличие заболевания у короля и королевы.
В связи с легкими симптомами COVID-19 врачи предписали им воздержаться от исполнения королевских обязанностей в течение некоторого времени. Также медики предоставили королю и королеве лекарства.
Сегодня также стало известно, что жители Швейцарии смогут до конца 2023 года бесплатно привиться от коронавируса. Накануне сообщалось о том, что врачи запретили президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху лететь на финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. По его словам, медики порекомендовали ему восстановиться после COVID-19.
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